Real Madrid vs. Galatasaray: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir en directo el partido por la Champions League?

Real Madrid afrontará un nuevo desafío cuando choque con el Galatasaray en el Turk Telekom Arena este martes 22 de octubre por la fecha 3 del Grupo A de la Champions League. El pitazo inicial del compromiso se escuchará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía ESPN y ESPN Play, mientras que en España todo empezará a las 21:00 horas vía Movistar Liga de Campeones, Movistar + y Mitele Plus.

Depor , desde su página web, seguirá el minuto a minuto del Real Madrid vs. Galatasaray por la Champions League , con los goles, jugadas polémicas, estadísticas de ambos conjuntos, y más información necesaria para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

(AFP) Real Madrid empató 2-2 con el Club Brujas por la fecha 2 del Grupo A de la Champions League. (AFP) AFP

El equipo que dirige Zinedine Zidane sabe que sumar de a tres es vital para sus aspiraciones, ya que tras caer 3-0 ante el PSG en el debut y empatar 2-2 con el Club Brujas en la segunda jornada, apenas tiene un punto, lo que lo ubica, de momento, último en su zona.



“Sabemos lo que vamos a jugar, tenemos que hacer un partido para ganar porque no hay más remedio” , reconoció, según la agencia AFP, el estratega del Real Madrid , que podría contar en la ofensiva con James Rodríguez , Eden Hazard y Karim Benzema.

Un nuevo tropiezo en la Champions League complicaría aún más la situación de la ‘Casa Blanca’ , que por si fuera poco dejó de liderar LaLiga Santander tras perder el último sábado 1-0 ante el Mallorca.

(AFP) Galatasaray perdió 1-0 ante el PSG por la fecha 2 del Grupo A de la Champions League. (AFP) AFP

Real Madrid deberá lidiar en Estambul no solo con el Galatasaray , sino también con la caldera que supondrá el Turk Telekom Arena, teniendo una afición que tradicionalmente aprieta mucho.

El cuadro turco, que marcha en el tercer casillero del Grupo A con un único punto al igual que el elenco merengue, pero con mejor diferencia de goles, agotará esfuerzos para quedarse con el triunfo que le permita mantenerse en la carrera por la clasificación a los octavos de final de la Champions League.

El empate 0-0 con el Club Brujas en la primera fecha del torneo continental y la derrota 1-0 ante el PSG en la segunda jornada colocó también al Galatasaray en una situación de alerta, por lo que la presencia de Radamel Falcao ante el Real Madrid sería importante, pero se desconoce si el atacante llegará en óptimas condiciones, pues el último fin de semana seguía con molestias en el tendón de Aquiles, de acuerdo a palabras de su propio técnico, Fatih Terim.

“Intentaremos que pueda estar a punto para un encuentro tan internacional”, añadió el estratega del conjunto turco , de acuerdo a la agencia AFP.



¿En qué estadio se disputará el partido entre Real Madrid vs. Galatasaray?

El partido entre Real Madrid vs. Galatasaray por la fecha 3 del Grupo A de la Champions League se jugará en el Turk Telekom Arena. Este escenario deportivo puede albergar 52,223 espectadores.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Galatasaray

Real Madrid : Thibaut Courtois, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal, Toni Kroos, Casemiro, Isco, James Rodríguez, Eden Hazard y Karim Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Galatasaray : Fernando Muslera, S. Ozbayrakli, C. Luyindama, Marcao Teixeira, E. Tasdemir, S. N’Zonzi, E. Mor, Y. Belhanda, O. Bayram, R. Babel y F. Andone.

DT: Fatih Terim.



¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs. Galatasaray por la Champions League?

Perú: 14:00 horas vía ESPN y ESPN Play

España: 21:00 horas vía Movistar Liga de Campeones, Movistar + y Mitele Plus

México: 14:00 horas en Ciudad de México vía ESPN Norte y ESPN Play Norte

Estados Unidos: 15:00 horas en Washington D. C. vía UniMás, B/R Live, TUDN USA, TUDN En Vivo y Univision NOW

Argentina: 16:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Brasil: 16:00 horas en Brasilia vía Esporte Interativo Plus

Colombia: 14:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Chile: 16:00 horas en Santiago vía ESPN y ESPN Play

Ecuador: 14:00 horas en Quito vía ESPN y ESPN Play

Uruguay: 16:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Paraguay: 16:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Bolivia: 15:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Venezuela: 15:00 horas vía ESPN y ESPN Play



Últimos partidos del Real Madrid

25/09/19 | Real Madrid 2-0 Osasuna | LaLiga Santader

28/09/19 | Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid | LaLiga Santander

01/10/19 | Real Madrid 2-2 Club Brujas | Champions League

05/10/19 | Real Madrid 4-2 Granada | LaLiga Santander

19/10/19 | Mallorca 1-0 Real Madrid | LaLiga Santander



Últimos partidos del Galatasaray

28/09/19 | Galatasaray 0-0 Fenerbahce | Superliga de Turquía

01/10/19 | Galatasaray 0-1 PSG | Champions League

05/10/19 | Genclerbirligi 0-0 Galatasaray | Superliga de Turquía

12/10/19 | Galatasaray 3-2 Istanbulspor | Amistoso

18/10/19 | Galatasaray 3-2 Sivasspor | Superliga de Turquía