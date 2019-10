Infierno conocido: Real Madrid vuelve a Estambul, donde nació la 'Décima' con un 6 a 1

Tras 12 años sin alzar la 'Orejona', en la temporada 2013-14 el Real Madrid obtuvo, por fin, su tan ansiada 'Décima' tras vencer en la final de Lisboa al Atlético de Madrid con un gol épico de Sergio Ramos a los 92' que dio inicio a la remontada (4-1). Pero aquel desenlace final para los 'merengues', tal vez pocos recuerdan, empezó en el Ali Sami Yen con un contundente 6 a 1 al Galatasaray , el rival del martes por la Champions League , que podría decidir la suerte de Zidane en el banquillo.

Por entonces, en el arranque de aquella Champions, Zidane era el segundo al mando de Carlo Ancelotti y al igual que el técnico francés, también estuvieron Carvajal, Ramos, Modric, Isco, Benzema, Nacho, Bale y Casemiro, entre el once titular y el banquillo; salvo los lesionados Modric , Nacho y Bale, el resto regresan este martes.



Aquella vez en Estambul, Isco abrió el marcador, Benzema marcó un doblete y el irremplazable Cristiano Ronaldo anotó un triplete. Claro, el luso no estará el martes y es, desde que se fue, a quien más extrañan en el Bernabéu, sobre todo en esta competición, la favorita de los 'blancos' que, sin embargo, no saben lo que es ganar hasta el momento.

La derrota ante el PSG y el empate en casa contra el Brujas han convertido al duelo frente al Galatasaray en prácticamente una final, pese a que solo estamos en la tercera fecha de la fase de grupos. Si el Madrid no gana podría ver echada su suerte en la Champions, lo mismo que Zidane, que viene de perder la punta de LaLiga en Mallorca.

Pero el Real Madrid apelará a buscar repetir la historia seis años después, aquella goleada en Estambul que los propulsó a avanzar a octavos de final donde venció al Schalke 04, en cuartos al Borussia Dortmund, en 'semis' al Bayern Munich, y en la final, al Atlético del 'Cholo'.

