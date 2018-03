Un partidazo por los cuartos de final de la Champions o, como dirían algunos, una final adelantada entre el Real Madrid y la Juventus. No obstante, para el duelo de ida en Turín, los madridistas tendrían una ‘buena’ ventaja contra el equipo de equipo de Massimiliano Allegri. Mehdi Benatia, el defensa que ha reemplazado a Leonardo a Bonucci, y Pjanic serán bajas, a causa de un encuentro de suspensión que acarrean tras los pasados octavos de final.



A sus bajas hay que tener en cuenta que tres jugadores se encuentran actualmente en la enfermería. El central Höwedes podría estar de vuelta en los próximos días, mientras que se espera que el extremo, Juan Cuadrado, reaparezca a principios del mes de abril por culpa de una pubalgia, por lo que podría no estar al cien por cien para entonces. Por último, Federico Bernardeschi no tiene fecha de regreso establecida por su lesión de rodilla.



Real Madrid y Juventus son los últimos finalistas de la competición. Se enfrentaron el pasado 3 de junio en Cardiff y la victoria fue para los madrileños por un claro 4-1, un triunfo que supuso la duodécima Copa de Europa para el equipo blanco.



Italianos y españoles jugarán uno de los clásicos del continente europeo: ambos clubes se han enfrentado 19 veces, con la ‘Juve’ ganando ocho y el Madrid nueve, incluyendo las finales de la Champions en 1998 y 2017. No obstante, cuando se trata de partidos de ida y vuelta, los turineses siempre han eliminado a los madridistas.