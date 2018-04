Sergio Ramos se perdió la vuelta del Real Madrid vs. Juventus por estar suspendido. Pese a ello, el defensa estuvo cerca del campo para alentar al equipo y en la acción polémica de Champions League , el capitán tuvo un altercado con Massimiliano Allegri.

Cuando Michael Oliver, árbitro de la vuelta por cuartos de final, pitó la pena máxima a favor de los 'bianconeros', en la banca de suplentes hubo una discusión entre protagonistas de ambos equipos.

El entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri , abandonó la zona técnica y se acercó al túnel acceso que lleva al campo del Santiago Bernabéu. El italiano encaró a Sergio Ramos que, como mencionamos, ha sido testigo de toda la acción.

El técnico de la 'Vecchia Signora' se acercó al defensor. Le habló, gesticuló, movió los brazos. El español, sin moverse, oyó y respondió al rival.

"Le dije a Sergio Ramos que no había penalti, pero él me dijo que sí. Yo le contesté que hubo lo mismo en la ida con Cuadrado. Fingió no entender, pero lo entendió muy bien" , comentó Allegri en la zona mixta.