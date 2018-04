Real Madrid vs Juventus y Bayern Munich vs Sevilla juegan hoy por los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Españoles y alemanes sacaron una importante ventaja en los choques de vuelta y esperan no vivir la misma pesadilla que el Barcelona el martes último ante la Roma en el Olímpico.



Real Madrid llega al duelo contra la Juventus con un marcador de 3-0 cosechado en la ida, en Turín, con goles de Cristiano Ronaldo. Solo una catástrofe en el Bernabéu impediría que los blancos sigan su camino para ganar la tercera Champions League consecutiva.



Hay que recordar que el Real Madrid vs Juventus irá desde la 1 y 45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports. En Perú podrás seguir el partido gratis a través de América TV (canal 4 en señal abierta).

Bayern Munich no quiere sorpresas

Bayern Munich espera superar la instancia de cuartos de final de la Champions League ante el Sevilla, rival al que en la ida, disputada en el Sánchez Pizjuán, venció por 2-1. Lamentablemente, los bávaros no podrán contar con Arturo Vida, quien será bajar por lesión.



El crack que sí podrá estar en el Bayern Munich vs. Sevilla por Champions League es James Rodríguez. El colombiano ha sido convocado y apunta a ser titular en el partido que arrancará a la misma hora del Real Madrid-Juventus (1:45 pm), aunque será trasmitido por la señal de ESPN 2.