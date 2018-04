El defensa de la Juventus Mehdi Benatia no dudó en calificar de "violación" la eliminación sufrida por su equipo en cuartos de final de la Liga de Campeones , pese a ganar 3-1 al Real Madrid en la vuelta de cuartos.



"Es una violación, que quieres que te diga, es una violación. Hacemos el partido que queríamos, vamos ganando 3-0 en Madrid y llega esta acción en el último minuto" , se quejó Benatia en referencia al penal que cometió sobre Lucas Vázquez y que supuso el gol blanco.



"Cristiano mete un balón en el área sobre Vázquez, que quiere controlar con el pecho para marcar de cabeza, no me ve llegar por detrás, intento rodearlo para no tocarlo y con mi pie izquierdo toco el balón" , explicó.



"El lo hizo bien, se deja caer y el árbitro da penal en el último minuto. Mira que he visto partido, que los he jugado, jamás puedes pitar un penal así en el minuto 93" , dijo Benatia.



"No lo empujé. Si hay contacto es con mi muslo y eso forma parte del juego, nunca tuve intención de molestarlo o de empujarlo" , dijo.



" Es duro, realmente tienes la impresión de que nos han violado, igual que el año pasado violaron al Bayern de Múnich con dos o tres goles fuera de juego, si no me equivoco", dijo.



"Siempre se repite la misma historia. El Real Madrid es un gran equipo, y no necesitan de estas cosas. Todo el mundo sabe que este partido debería haber ido a la prórroga y que lo ganara el mejor" , concluyó.



