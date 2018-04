Real Madrid logró eliminar a Juventus en el Santiago Bernabéu, luego de un polémico penal de Mehdi Benatia sobre Lucas Vázquez. La duda inundó al mundo del fútbol; sin embargo, el defensor marroquí reveló un punto que nos podría ayudar a despejarla.

"He jugado partidos, he visto partidos en la tele y tú no puedes pitar una falta en este tipo de acción. Es exasperante para nosotros después del esfuerzo que habíamos realizado, este era un partido que debía acabar en la prórroga", afirmó Benatia a 'beIN Sports' tras el partido.

"Honestamente le empujo ligeramente en la espalda, pero esperando que no se caiga y es posible que le tocase con el muslo, pero el deporte es un deporte de contacto", agregó.

Benatia cree que el resultado no fue justo: "Cuando haces un esfuerzo como el de esta noche, un árbitro no puede permitirse el darte un penalti en el minuto 93 y matar tu trabajo. He hecho todo lo posible para no tocarle".

El penal supuso poner el 4-3 a favor del Real Madrid en el global de la eliminatoria y su pase a las semifinales de Champions League por octava vez consecutiva, convirtiéndose en el primer equipo que lo logra.

Lucas Vázquez también dio su versión, luego de las críticas que lo indicaban como un 'mentiroso' por dejarse caer: "Sí es penalti. Cristiano me la da al punto de penalti y, cuando voy a rematar, el central llega por atrás y me arrolla. No hay discusión".