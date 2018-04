Opiniones divididas en el mundo tras el polémico penal que llevó al Real Madrid a semifinales de la Champions League. Para algunos el árbitro hizo bien; para otros fue el peso de un equipo sobre el otro, que hizo que los madridistas sellaran su pase a la siguiente ronda. Si en las calles aún no se discute el gol de Cristiano Ronaldo , en el campo del Bernabéu fue igual entre los jugadores. Por ejemplo, Higuaín tuvo este cruce de palabras con Lucas.



Tras el triunfo, el delantero argentino siguió con su postura. “Tú lo sabes, no, no, no, Lucas. Nunca te tocó y lo sabes”, le dijo al ‘Pipita’ al extremo del Real Madrid, quien fue sutil a diferencia del seleccionado albiceleste. “¿Cómo no va a ser penal?”, dijo. Higuaín siguió con el debate y luego fue donde Cristiano Ronaldo, como puede verse en imágenes.



Luego de gol del delantero luso, el presidente de la Juventus pidió que se implemente el uso del VAR, a partir de la próxima temporada.



"Si la UEFA no está lista, entonces necesita preparar personas rápidamente, como lo hizo la Serie A, además de Alemania, Portugal y otros lugares", afirmó. "No se trata de uno o dos incidentes, sino de avanzar en un enorme torneo que aporta tanto dinero y prestigio. No podemos permitir que ocurran estos incidentes", agregó.



El VAR se ha utilizado a modo de prueba esta temporada en la Seria A, la Bundesliga y se utilizará en la Copa del Mundo en Rusia.



La falta de tecnología en la Champions League también fue resaltada en la derrota del Manchester City 2-1 ante el Liverpool el martes, cuando un gol del City fue anulado por considerar erróneamente una posición adelantada de Leroy Sane.