Buffon fue expulsado en lo que probablemente será su último partido de Champions League. Lo que parecía ser una noche de ensueño para el golero italiano se convirtió en una pesadilla que aún no acaba en la mente de los turineses. La Juventus tenía arrinconado al Real Madrid , pero un polémico penal cambió la situación del juego y le dio el pase a los merengues en las semifinales de la Champions. Luego del partido, Buffon tuvo este insólito consejo.



“Si fuera Buffon, sabiendo que me retiraría, le hubiese partido la cara. Sería el gran final para una carrera estupenda”, declaró el ex arquero de la Juventus, Stefano Tacconi, a la cadena de RMC Sport Network, posteriormente a la clasificación del equipo de Zidane.



Y prosiguió con el árbitro Oliver. “No puedes pitar un penal así en el minuto 95, psicológicamente todos sufren una gran tensión”.



La prensa italiana destaca la rabia del Juventus, con las duras declaraciones del portero, Gianluigi Buffon, y del presidente del club, Andrea Agnelli, por el penalti concedido en el último minuto que permitió clasificarse al Real Madrid para la semifinal de la Champions League.



El más crítico es el diario "Corriere dello Sport" que titula en su portada: "Qué robo" y "penalti inexistente" y destaca las declaraciones de Buffon, que dijo que el "árbitro se tenía que avergonzar", mientras que Agnelli aseguraba que se "ha penalizado a todos los equipos italianos".



A excepción del diario deportivo romano, el resto de los periódicos no comentan si fue o no penalti y se dedican a destacar la dura broma que el destino gastó al Juventus y su furibunda reacción.