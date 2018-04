La controversia sobre el penalti a favor del Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Juventus acapara todas las portadas de los diarios deportivos españoles, donde se hace referencia a la actuación arbitral, con opiniones divididas.



"Del pánico a la semifinal", titula el diario AS, que muestra las dos versiones del partido. Por un lado, el portero italiano, Gianluigi Buffon argumenta que "fue un décimo de penalti", a diferencia de Cristiano Ronaldo que afirma que no entendió el porqué de la protesta. También, por la parte técnica, el entrenador Zinedine Zidane admitió que el equipo cometió errores y sufrió.



En el interior de sus páginas, hace alusión a lo que se vivió en el estadio: "93 minutos de miedo". Se hace referencia al penalti que permitió que el Real Madrid acabara en la semifinal y a Keylor Narvas, portero costarricense del club blanco, que, afirman, no rindió como se esperaba.



Por otra parte, se destaca el comentario y el gesto que hizo Giorgio Chiellini, defensa del Juventus, hacia Cristiano Ronaldo: "¡Le habéis pagado!", haciendo referencia al árbitro.



Además, se menciona la expulsión del guardameta del Juventus, Gianluigi Buffon, en su último partido como futbolista profesional, por increpar al árbitro con su comentario: "¡Vete a cagar!".



El diario Marca titula su portada "¡Fue penalti!" y lo acompaña de una imagen del momento en que Mehdi Benatia, defensa del Juventus, "derribó a Lucas Vázquez", extremo delantero del Real Madrid. También aparece la celebración de Cristiano Ronaldo por su gol en el minuto 98.



En el interior de sus páginas ovaciona el gol que dio la victoria y el pase a semifinales al Real Madrid. Resalta al delantero blanco como "el salvador del equipo" y le dedica una página reconociendo su papel al final del partido.



A doble página, destaca la parte superior a los goles del partido. El titular lo presenta en dos idiomas; en italiano comenta los 93 minutos "molto longos" y en castellano los "5 minutos dramáticos para lanzar el penalti del triunfo".



Haciendo alusión a Keylor Navas, portero del equipo blanco, dedica una página a su actuación durante el partido, señalando sus errores en los goles que marcó el conjunto italiano. El titular que le dedican es: "La angustia de Keylor Navas".



Las declaraciones del guardameta italiano, Gianluigi Buffon, "El árbitro tiene un cubo de basura por corazón", ocupan un espacio en las páginas interiores, así como la reacción del equipo italiano.



Por otro lado, la prensa catalana, Sport y Mundo Deportivo, muestra una perspectiva distinta. El diario Sport titula su portada como " El robo del siglo" y Mundo Deportivo se enfoca en la actuación arbitral exponiendo como titular "Máster en arbitraje".



Sport cita que el árbitro se "inventó una pena máxima inexistente para que el Madrid pasara a semifinales". Además, también dedica parte de su portada al guardameta Gianluigi Buffon, que fue expulsado y provocó que al Juventus "se le escapara una remontada histórica".



En el interior de sus páginas continúan calificando al partido como "un robo para la historia". Sport también ha recalcado las declaraciones tras el partido de Cristiano Ronaldo: "No sé qué han protestado. Es penalti".



Además, detallan lo que anticipan en la portada sobre Buffon, el cual "explotó contra el árbitro" por la decisión de penalti que pitó Michael Oliver, árbitro del partido.



Mundo Deportivo divide su portada en el partido del Real Madrid contra el Juventus y en las sensaciones después de la eliminación del Barça.



Uno de los comentarios de la portada resume el pase a semifinales del Real Madrid como "fiel a su estilo: penalti muy dudoso a Luca en el 93?". Las siguientes páginas argumentan la polémica jugada que propició el penalti. Asimismo, menciona a los autores de los goles del Juventus, Mario Mandzukic y Blaise Matuidi, que "hicieron temblar al Bernabéu".



Como en el resto de periódicos deportivos, también se dedican unos artículos a la expulsión del guardameta italiano; el cual fue sancionado con tarjeta roja.