Real Madrid vs Leipzig [EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE] por la quinta fecha del Grupo F de la Champions League. Ambos equipos se enfrentan en el Red Bull Arena de Alemania este martes 25 de octubre desde las 02:00 p. m. (hora peruana). Las acciones serán televisadas por las señales de ESPN y STAR Plus para los países de América Latina. Solo en Argentina FOX Sports transmitirá este partido, mientras que HBO Max lo hará en México y Movistar en España. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti no podrá contar para este encuentro con Karim Benzema, quien aún no se encuentra al 100%. Federico Valverde tampoco ha sido convocado luego de terminar sentido el cotejo ante Sevilla. Recuerda que el minuto a minuto e incidencias del duelo los puedes disfrutar aquí, en Depor.com.





Real Madrid vs Leipzig: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Alaba, Carvajal, Mendy, Militão, Modrić, Kroos, Tchouaméni, Vinícius, Rodrygo, Hazard.

Lepizig: Blaswich, Orbán, Henrichs, Raum, Gvardiol, Forsberg, Kampl, Schlager, Szoboszlai, Poulsen, André Silva.





Entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentar al Leipzig. (Foto: RMCF)





