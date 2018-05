La comisión técnica de la selección brasileña desconoce si tendrá que reservar en sus amistosos para el Mundial 2018 a los tres jugadores de la 'Canarinha' que disputarán el sábado la final de la Champions League , para no sobrecargarlos.



Se trata del lateral Marcelo y del centrocampista Casemiro , del Real Madrid, y del atacante Roberto Firmino, del Liverpool, que aún no se han concentrado con el resto de convocados por la selección brasileña para el Mundial 2018 debido a que el sábado disputarán la final de la Champions.



"Aún no sabemos si será necesario reservarlos en los amistosos. Tenemos que ver cómo será el partido y como llegarán a la concentración", afirmó el preparador físico de Brasil, Fábio Mahseredjian, en una rueda de prensa en Teresópolis.



Firmino (Foto: Getty Images). Firmino (Foto: Getty Images).

"Pero no estoy preocupado en torno al desempeño de esos tres jugadores. Ellos se concentrarán con la selección y seguirán los trabajos como si la temporada (europea) no hubiera concluido", agregó el especialista.



Los tres finalistas de la Champions League se juntarán al resto de convocados por Brasil el próximo lunes en Londres, a donde la Canarinha viajará el domingo para una segunda fase de preparación para el Mundial y de adaptación en territorio europeo.



Antes de concentrarse para el Mundial el 11 de junio en la ciudad rusa de Sochi, Brasil disputará amistosos con Croacia el 3 de junio en Liverpool y con Austria el 10 de junio en Viena.



Marcelo lleva un total de cuatro goles con el Real Madrid esta temporada. (Getty Images) Marcelo lleva un total de cuatro goles con el Real Madrid esta temporada. (Getty Images)

Mahseredjian explicó que, pese a la sobrecarga de partidos que tienen, Marcelo, Casemiro y Firmino participarán en la preparación de la selección brasileña sin descanso y como si no hubiese concluido la temporada para ellos.



"Es lógico que tendremos cuidados y que vamos a administrar la individualidad de cada uno. Ya sabemos cuántos minutos jugaron en las últimas semanas y conversaremos con ellos para completar la información y saber cuál es la carga de trabajo que aún pueden soportar", afirmó Mahseredjian. EFE