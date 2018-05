Increíble. En la previa del partido más importante del fin de semana entre el Real Madrid y Liverpool por la final de la Champions League 2018 , llamó la atención un video de la reacción de los aficionados 'Reds' al observar ejemplares gratis del diario 'The Sun' en el aeropuerto de Kiev.

El video en mención muestra como un par de hinchas del Liverpool cargan una cantidad increíble de impresos del diario británico 'The Sun' para posteriormente botarlos en uno de los tachos de basura del aeropuerto.

La causa que motivó este peculiar evento sería la rivalidad entre el medio mencionado y los hinchas 'Reds' que viene desde 1989 por las recordadas 'Tragedia de Hillsborough' y 'Tragedia de Heysel', cuando 'The Sun' acusara al Liverpool de robar las víctimas del incidente y orinar sobre la policía en aquel entonces.

Estos titulares y frases provocaron que todo el país se pusiera en contra de los 'Reds' y su afición, pese que el diario se reivindicara años más tarde. Desde 1989 nadie compra 'The Sun' en Liverpool bajo la frase: 'No compres The Sun, eclipsa sol'.

Esta fue la portada de The Sun tras la tragedia de Hillsborough: ‘La Verdad’. El medio inglés defendía que la afición del Liverpool robó a las víctimas, orinó sobre la policía y atacó a los encargados de realizar maniobras de reanimación tras la avalancha. Duras acusaciones. pic.twitter.com/yhcZ6MSSJI — David De las Heras (@David_Heras) 26 de mayo de 2018