A puertas de jugar el partido más importante de la temporada con el Liverpool , el técnico alemán Jürgen Klopp habló sobre la final que jugará ante el Real Madrid por la Champions League 2018 , y de las posibilidades de los 'Reds' para alzarse con el tan anhelado título.

"En los últimos años ha habido tres equipos dominadores: Barcelona, Bayern y Real Madrid. El sábado nos enfrentamos a uno de ellos, entonces ¿quién debe ser el favorito para la final? No tengo ningún problema con esa situación, no me siento en desventaja por ello" , señaló Klopp , sobre el favoritismo del Madrid .

El máximo responsable de que el Liverpool se ganara un pase a la final de Kiev admitió también que el cuadro de Anfield saldrá con la misma idea de siempre: ganar. "No vamos a cambiar nuestro juego por jugar ante el Real Madrid'' , ratificó.



''Si le pregunto a los chicos qué quieren que hagamos en la final, estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo en seguir con la misma idea. En el fútbol también hay que pensar en tus cualidades" , añadió el estratega sobre la esperada final contra el Real Madrid a jugarse el próximo sábado 26 de mayo.

Finalmente, Klopp reconoció que la figura del Liverpool , Mohamed Salah, aún no está al nivel de 'CR7'. "Salah ha hecho una temporada increíble, pero Cristino Ronaldo lleva 15 como esa y ha marcado 47.000 goles. Son cifras de locos. ¿Por qué lo tenemos que comparar?'' , sentenció, previo al duelo decisivo de la Champions .