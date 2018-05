El alemán Loris Karius, guardameta del Liverpool que cometió dos graves fallos en la final de Champions League que significaron dos goles del Real Madrid , reconoció, desconsolado, que no sabía qué había pasado.



"No sé qué pasó. Lo siento mucho por mis compañeros por haber perdido la final. Intentaron animarme en el vestuario, pero lo siento mucho", indicó el guardameta germano.



Por su parte, el holandés Virgil Van Dijk, defensa central del conjunto inglés, comentó que "no es una sensación agradable". "Ganamos todos juntos y perdemos todos juntos. No culpamos a Loris. En un deporte como este cualquier cosa puede ocurrir, pero es una pena", dijo.



"Debemos estar orgullosos. Todos los equipos en Inglaterra hubieran querido estar en nuestra posición. Es algo muy grande estar en la final aunque ahora sea decepcionante", apuntó.



EFE