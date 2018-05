Quedan pocos días para que Real Madrid y Liverpool definan al monarca de la Champions League 2017-18 . Jürgen Klopp , entrenador de los ingleses, analizó todas las líneas del rival y está convencido que Marcelo es el punto más bajó de los blancos.

El alemán concedió una entrevista a un exjugador de los 'Reds', Robbie Fowler, para el diario 'Mirror'. El DT dio unos alcances sobre lo que ha visto del cuadro dirigido por Zinedine Zidane.

" Marcelo es un jugador sube mucho, pero... no defiende . El Madrid no tiene debilidad. El fútbol no es tan facil como decir: Si Marcelo se suma al ataque por la derecha dejamos a Salah en ese espacio, porque nuestro jugador se encontrará con Sergio Ramos " , declaró.

Klopp también destacó la capacidad y facilidad de la 'Casa blanca' para hacer daño a sus rivales, así sean equipos grandes. Por ello, el técnico cree que han llegado a tres finales consecutivas de Champions League .

" Necesitan cuatro oportunidades para marcar dos veces . En semifinales el Bayern necesitó ocho para marcar uno. El Real Madrid tiene mucha experiencia", subrayó.

"Todos dicen que el Real Madrid tuvo suerte eliminando a la Juventus y al Bayern, pero es el tercer año consecutivo que están en una final. La cuarta en cinco años. Nos haremos daño en la final y todo se decidirá en los momentos decisivos cuando surja la oportunidad " , finalizó el DT de Liverpool sobre el rival del sábado.