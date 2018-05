No cree en favoritos. El entrenador del Real Madrid , Zinedine Zidane , mostró su desacuerdo con la etiqueta de favorito de su equipo en la final de la Champions League 2018 contra el Liverpool , el sábado en Kiev.

"Pueden decir muchas cosas pero sabemos que no es así. No somos favoritos ni Liverpool tampoco lo es. Es un 50-50 como siempre en las finales. Tenemos que hacer un gran partido para ganar. Dentro del vestuario no nos sentimos favoritos de nada" , explicó el francés.

Zidane de 45 años, ganador de dos Champions como entrenador, una como jugador, además de un Mundial y una Eurocopa, afirma que es normal el sentirse nervioso y presionado antes de un partido tan importante como el del sábado.

"No tengo nerviosismo, sino que estoy contento de vivir otra final. Este momento no lo vamos a vivir otra vez, viviremos otros, pero nunca más este en particular. Con la presión no pasa nada, si tengo un poco, mejor" , explicó 'Zizou'



"Es bonito. Yo vivo de eso, es mi pasión, siempre he competido. Pero detrás de eso hay mucho trabajo, no solo de mí, sino de los jugadores también. Trabajando en el Real Madrid puedes llegar a lo que estamos haciendo" , añadió.



Zidane busca conseguir su tercer título en Champions League , algo que solo lograron Bob Paisley en el Liverpool y Carlo Ancelotti en el Milan y Real Madrid , pero sería el primero en ganar la 'Orejona' en tres años consecutivos.