El sorteo para los cuartos de final de la Champions League, realizado este viernes en Nyon, Suiza, sede de la UEFA, nos presenta un enfrentamiento espectacular: Real Madrid contra Manchester City. Estos colosos del fútbol europeo se enfrentarán en una lucha por avanzar a las semifinales de la competición más codiciada a nivel de clubes. Además, este enfrentamiento trasciende lo ordinario, habiéndose transformado en un auténtico clásico moderno, donde uno de los dos equipos lleva una ligera ventaja. Ahora, ambos están listos para agregar un nuevo capítulo a esta emocionante saga.

El enfrentamiento entre el City y Real Madrid ha escalado a las filas de los clásicos europeos, particularmente desde que el equipo de Manchester se estableció como una fuerza dominante en Europa. Además, porque marcan su tercer encuentro consecutivo y el cuarto en los últimos cinco años, en Champions, enriqueciendo así una rivalidad que comenzó a forjarse en la temporada 2012-13.

En 2011, los Ciudadanos participaron en Liga de Campeones por segunda vez en su historia, la primera fue en 1968, pero sin conseguir victorias. Con su recién adquirida tradición en competiciones continentales, gracias a la inversión de capitales emiratís, comenzaron a competir directamente con el Real. Los primeros encuentros (2012-13) tuvieron lugar en la fase de grupos, con una victoria para los blancos y un empate.

Sin embargo, a partir de la temporada 2015-16, con ambos equipos consolidados en la élite europea, se enfrentaron en etapas finales del torneo. En el último duelo (2022-23), el Citizen salió victorioso sobre los merengues. Después de un empate 1-1 en el primer compromiso, lograron una contundente victoria en el segundo encuentro con un marcador de 4-0.

“Parece que es una tradición ya. Tres años seguidos jugando contra los reyes de la competición. Espero que podamos llegar en un buen momento porque aún quedan varias semanas para el primer partido en Madrid”, manifestó Pep Guardiola, técnico del Manchester City, en una conferencia de prensa post sorteo de los emparejamientos de cuartos de final de la Champions.





¿Quién domina en el historial de Real Madrid vs. Manchester City en Champions League?

En total, Real Madrid y Manchester City han chocado en la Champions League en 10 oportunidades. Los ingleses han tenido un poco más de éxito al ganar en cuatro ocasiones, mientras que los españoles han triunfado en tres. En cuanto a los empates, se han registrado también en tres compromisos.

TEMPORADA INSTANCIA RESULTADO GANADOR Champions League 2012-13 Fase de grupos Real Madrid 3-2 Manchester City Real Madrid Champions League 2012-13 Fase de grupos Manchester City 1-1 Real Madrid Empate Champions League 2015-16 Semifinal de ida Manchester City 0-0 Real Madrid Empate Champions League 2015-16 Semifinal de vuelta Real Madrid 1-0 Manchester City Real Madrid Champions League 2019-20 Octavos de ida Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City Champions League 2019-20 Octavos de vuelta Manchester City 2-1 Real Madrid Manchester City Champions League 2021-22 Semifinal de ida Manchester City 4-3 Real Madrid Manchester City Champions League 2021-22 Semifinal de vuelta Real Madrid 3-1 Manchester City Real Madrid Champions League 2022-23 Semifinal de ida Real Madrid 1-1 Manchester City Empate Champions League 2022-23 Semifinal de vuelta Manchester City 4-0 Real Madrid Manchester City

¿Cuándo y a qué hora jugarán Real Madrid vs. Manchester City?

El Real Madrid, con su impresionante historial en la Champions (14 títulos ganados), se medirá ante el vigente campeón de Europa, comandado por Pep Guardiola, el 9 o 10 de abril próximo en el Santiago Bernabéu. Mientras que la vuelta se disputará en el territorio del actual monarca de la Premier League el 16 o 17 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el Real Madrid vs. Manchester City empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Manchester City?

El partido entre Real Madrid vs. Manchester City, que fue la primera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Cómo llegan Real Madrid vs. Manchester City a este partido?

Para acceder a los cuartos de final, el equipo de Carlo Ancelotti ha tenido que dejar en el camino al Leipzig, rival que vendió cara su derrota. Apenas un 2-1 en el global. Mientras que los dirigidos por Pep Guardiola son la otra cara de la moneda. Y es que con total tranquilidad, los ingleses pasaron de fase al vencer por un global de 6-2 al Copenhague.





