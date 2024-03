El viernes 15 de marzo, el sorteo de cuartos de final de la Champions League no defraudó, emparejando al FC Barcelona con el Paris Saint-Germain en un enfrentamiento estelar. Estos colosos del fútbol europeo se enfrentarán en un pulso dramático por un cupo en las semifinales del torneo de clubes más renombrado mundialmente. Además, este partido promete dosis extra de tensión y expectativa de revancha, no solo por la presencia de antiguos blaugranas en el PSG sino también por el añadido interés que suscita Kylian Mbappé, potencial nuevo fichaje del Real Madrid, enfrentándose a los culés, añadiendo aún más el atractivo a este duelo.

El reencuentro entre Luis Enrique y Ousmane Dembélé será uno de los aspectos más destacados del enfrentamiento entre los catalanes y parisinos. Tanto el entrenador como el extremo llegaron al club francés para esta temporada, logrando hasta ahora resultados satisfactorios tanto en su liga local como en la Liga de Campeones.

Con su experiencia como DT blaugrana y ganador del triplete en 2015, Luis Enrique está familiarizado con el estilo de juego del Barça y probablemente planteará un desafío difícil para Xavi Hernández. Por otro lado, Dembélé es uno de los principales jugadores destacados del PSG, en esta campaña.

A la fecha, Ousmane ha registrado 12 asistencias y 1 gol en 32 partidos disputados en todos los certámenes vistiendo la camiseta parisina. De otro lado, Arnau Tenas, quien también dejó el Barcelona la temporada pasada, es otro integrante en la plantilla de Luis Enrique con un pasado culé. El arquero ha jugado en 3 partidos con el Paris Saint Germain en esta campaña.





Barcelona vs. PSG, un duelo con sabor a revancha y morbo

En el último encuentro en Champions League entre Barcelona y PSG, los parisinos prevalecieron con un marcador global de 5-2 a su favor. Esto ocurrió durante los octavos de final de la temporada 2020-21. En el Camp Nou, los franceses ganaron 4-1, con un triplete de Mbappé.

Mientras tanto, en París, el marcador terminó en empate 1-1, lo que aseguró la victoria para el París Saint-Germain y su paso a la siguiente fase. Ahora, estos dos cuadros se enfrentarán nuevamente en una revancha especial para los azulgranas, considerando el resultado mencionado entre ellos.

Este compromiso, además, presenta otro gran atractivo con la presencia de Kylian. El delantero ha generado dificultades anteriormente al Barça en este certamen, y se reporta que se unirá al Real Madrid al final de la temporada. Esta situación seguramente aumentará el interés y morbo en el rendimiento de ‘Kiki’, incluso desde el Santiago Bernabéu, para ver si puede eliminar a los catalanes.

¿Cuándo y a qué hora jugarán PSG vs. Barcelona?

El PSG, con un Mbappé ansioso de ganar la primera Champions League de su carrera, se medirá ante el vigente campeón de España, comandado por Xavi Hernández, el 9 o 10 de abril próximo en el Parque de los Príncipes de París. Mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic el 16 o 17 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el PSG vs. Barcelona empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.

¿En qué canales ver PSG vs. Barcelona?

El partido entre PSG vs. Barcelona, que fue la tercera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Cómo llegan PSG y Barcelona a cuartos de final?

Para acceder a los cuartos de final, el equipo del asturiano Luis Enrique Martínez ha tenido que dejar en el camino a la Real Sociedad, rival al que venció con un global de 4-1, tras ganar en la ida y vuelta. Por su parte, los dirigidos por Xavi Hernández, que vuelven a esta instancia por primera vez desde 2020, derrotaron al Napoli con un global de 4-2.

PSG vs. Barcelona: historial en eliminatorias de Champions League

En lo que va de las cinco eliminatorias de la Champions League en los que se han enfrentado ambos equipos, el Barcelona ha ganado tres y el PSG dos. Es relevante considerar que el conjunto que resulte ganador de este duelo chocará en las semifinales al ganador de la eliminatoria entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund.

2020/21 – octavos de final (avanzó el PSG)

PSG 1 – 1 Barcelona

Barcelona 1 – 4 PSG

2016/17 – octavos de final (avanzó el Barcelona)

Barcelona 6 – 1 PSG

PSG 4 – 0 Barcelona

2014/15 – cuartos de final (avanzó el Barcelona)

Barcelona 2 – 0 PSG

PSG 1 – 3 Barcelona

2012/13 cuartos de final (avanzó Barcelona)

Barcelona 1 – 1 PSG

PSG 2 – 2 Barcelona

1994/95 – cuartos de final (avanzó PSG)

PSG 2 – 1 Barcelona

Barcelona 1 – 1 PSG

Barcelona y PSG se enfrentarán el próximo 9 o 10 de abril por la ida de los cuartos de final de la Champions League.





