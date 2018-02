En las últimas semanas, Cristiano Ronaldo estuvo en boca de todos no precisamente por algunos goles, sino por su supuesta molestia - según medios españoles - que lo habría hecho pensar en volver al Manchester United. No obstante, al portugués no le importó ello y este miércoles en el Real Madrid vs PSG por la Champions League mostró su mejor versión.



Y es que el delantero portugués marcó un doblete ante los parisinos. Puso el de la tranquilidad para los merengues luego que empezaran perdiendo a los 33' con tanto de Adrien Rabiot.



En el 83', el recién ingresado Marco Asensio desbordó por el sector izquierdo y mandó un centro. La defensa del PSG despejó la pelota al medio y esta le cayó a Cristiano, quien de rebote puso el 2-1 para los merengues.



La alegría del cuadro de Zinedine Zidane iba a continuar ya que Marcelo iba a decretar el 3-1 final con un zurdazo. Así, los merengues salen con ventaja para la vuelta dentro de un par de semanas en Parque de los Príncipes.