Cocina sus fichajes desde Madrid y piensa ponerlos en la mesa en la mesa en París, antes del duelo en el Parque de los Príncipes. Real Madrid quiere jugadores del PSG y no especialmente Neymar, quien no podrá irse luego del Mundial. Florentino Pérez reconoce que su plantilla ha venido en menos luego de las partidas de James y Morata, por lo que desea invertir en el próximo mercado de verano en Europa. La lista de nombres puede ser interminable en una agenda como la del club de la ‘Casa Blanca’, pero tratándose del PSG, solo hay dos jugadores que pueden ser buenos relevos para la próxima temporada.



¿De qué jugadores se trata? Nada menos que de Julian Draxler y Gonzalo Guedes, jugador cedido para el Valencia en la presente temporada. Según medios españoles, el Real Madrid tratará de conversar con el jeque Al-Khelaifi para ver las opciones de que ambos jugadores puedan entrenar en Valdebebas para la próxima temporada. La situación no será nada fácil para un presidente que no suelta así de fácil a sus futbolistas.



En cuanto a la ‘batalla’ que presenciaremos en París, la atención que despierta el duelo de este martes entre el PSG y el Real Madrid se ha dejado notar en la reventa, en la que se han llegado a pagar 7.300 euros por una sola entrada para el duelo de Champions League.



A falta de unas horas para que dé comienzo el partido, está previsto que los precios aumenten para presenciar en el Parque de los Príncipes un duelo clave para ambos equipos, en el que los locales tienen como objetivo remontar el 3-1 que encajaron en la ida.



Muchos abonados del club se muestran en las redes sociales dispuestos a vender su entrada y financiarse así el precio total del abono anual.



Las pocas entradas que salieron a la venta de forma oficial se agotaron por Internet en unos pocos minutos. Así como se agota el tiempo, Florentino Pérez espera agotar todas las posibilidades para ver si puede traer a Draxler y Guedes para la próxima temporada.