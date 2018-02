Hay algunos que prefieren ingresar directo a los camerinos que ir a aplaudir a los hinchas que fueron a alentarlos. Hay ver qué pasa ese día por la cabeza de un futbolista. Puede ser un mal día desde lo personal o unos 90 minutos para el olvido en cuanto a su individualidad. El fin de semana pasado, Neymar no quiso acercarse a los fanáticos, mientras que unos días atrás, Gareth Bale hizo lo mismo con los madridistas en el Santiago Bernabéu.



Tras el triunfo sobre el PSG en los octavos de final de la Champions League, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo y otros compañeros levantaron sus manos y aplaudieron a ese grupo de hinchas que no para de alentar minuto a minuto. No obstante, tal como puede verse en imágenes que recoge ‘El Chiringuito’, Bale prefirió seguir su camino y no estar con sus compañeros en ese momento de júbilo. El triunfo no lo era todo para él.



¿La razón? Puede que haya sido su suplencia. Zidane optó por mandar al galés al mando de suplentes en lugar de Isco en el duelo más trascendental de la temporada. Tres días después, Bale volvió al titularato. A nadie, obviamente, le gusta quedar rezagado y que otro tome tu lugar. Sin embargo, la reacción de Bale tomó por sorpresa a los jugadores del Real Madrid, tal como puede verse en el video. La mirada de ellos es un claro indicio.



¡DARÁ QUE HABLAR! BALE se fue a los VESTUARIOS mientras el resto del equipo se quedaba SALUDANDO a la afición después de GANAR al PSG. ¡@EduAguirre7 LO TRAE a #ChiringuitoMadrid! pic.twitter.com/Hv2LViYyQQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 18 de febrero de 2018

Por otro lado, Marcelo abandonó la cancha lesionado durante el partido que su equipo disputaba de visitante frente al Betis por la 24ta fecha de la liga española.



Marcelo optó por pedir el cambio al técnico Zinedine Zidane a los 26 minutos del partido después de sentir molestias, aparentemente en el muslo derecho, tras una carrera defensiva. El brasileño dejó su sitio a Theo Hernández poco después y se retiró para ser evaluado por los servicios médicos del club capitalino.



“Ojalá que sea poco. Lo veremos. Ha dicho que la sensación suya es que es poco, pero veremos en estos días”, comentó Zidane tras la victoria de su equipo 5-3. Todo se definirá con las pruebas médicas.