Real Madrid vs. PSG disputan una ‘final’ que paralizará toda Europa y en medio de los comentarios entre el duelo entre Cristiano Ronaldo y Neymar, Zinedine Zidane ha sorprendido a todos, haciendo el llamado de Dani Carbajal para la lista de concentrados para el partido. El lateral derecho se encuentra suspendido para el duelo de ida de los octavos de la Champions League , pero el francés ha decidido contar con toda la plantilla para dicha serie.



¿La razón? Así como en los fichajes de invierno en donde ‘Zizou’ no cedía ante la insistencia de Florentino Pérez, ahora también Zidane recurre a la unión de grupo para una ‘final’ para él y todo el equipo en la temporada. Si Real Madrid no gana en el Bernabéu, sus chances de pasar a cuartos de final quedarían bien mermadas. Solo le queda la ‘Orejona’ a los madridistas y por ella matarán cuando salgan a la cancha en el Santiago Bernabéu.



Por su parte, en el PSG , Thiago Motta no entró en la convocatoria de 19 jugadores de Emery para el duelo contra el Real Madrid , en la ida de octavos de final, donde sí fue incluido el atacante Edinson Cavani.



La lista de convocados de Zidane ante el PSG. (Foto: Real Madrid) La lista de convocados de Zidane ante el PSG. (Foto: Real Madrid)

Por su parte, en el PSG, Thiago Motta no entró en la convocatoria de 19 jugadores de Emery para el duelo contra el Real Madrid , en la ida de octavos de final, donde sí fue incluido el atacante Edinson Cavani.



Ni Cavani ni Motta habían jugado el sábado en el último partido del PSG en Toulouse (victoria parisina 1-0).



El problema de Cavani en la cadera no preocupaba en exceso y su presencia en la convocatoria era previsible, como también lo es la ausencia de Motta, que ya había sido descartado oficiosamente por Emery el sábado, considerando entonces que era "demasiado pronto" para él jugar un partido así, estando recién recuperado de una lesión.



Este martes, el PSG oficializó esa baja con la publicación de su lista de convocados, en la que tampoco están Hatem Ben Arfa, Christopher Nkunku y Sebastien Cibois.



La ausencia de Motta deja abierto el debate sobre qué jugador ocupará en el Santiago Bernabéu su puesto habitual, justo delante de la defensa. Lassana Diarra, Giovani Lo Celso y Adrien Rabiot se presentan como candidatos.



Otro jugador ausente por un problema físico en Toulouse, el lateral Layvin Kurzawa, sí que entró en la convocatoria para este partido de Champions.