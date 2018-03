Su lesión golpeó a todos los aficionados del fútbol, puesto que se esperaba un partido con todos los ingredientes entre el PSG y Real Madrid. Neymar fue operado exitosamente en Belo Horizonte, a la espera de cuánto tiempo demorará en recuperarse para volver a los campos de juego. No obstante, el director deportivo del club, Antero Henrique, se refirió a su ausencia en el Parque de los Príncipes por los octavos de final de la Champions League.



“No es una lesión tan grave. Es una lesión clásica del fútbol, puede correr. No es un drama, solo estará ausente por un periodo. Lo que pasa es que llega en el peor momento, antes del crucial partido ante el Real Madrid. Uno prefiere jugar siempre con el mejor del mundo que sin él. No estará, pero estará. Para mí eso es muy importante. Neymar es el líder del equipo y sus compañeros lo darán todo por él y por el club”, indicó el dirigente.



Asimismo, se refirió en sí lo que es el encuentro para todos los fanáticos. “Es el partido que todos esperamos. No solo por el partido en sí. Todo el mundo va a verlo. Todos están muy motivados: afición, jugadores, la prensa... Es un día muy importante para el PSG y para París, para la ciudad. Juntos lo conseguiremos, queremos a todos con el PSG. Hemos lanzado una campaña y en la ciudad se ve a la gente con las camisetas del PSG, con banderas”.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Neymar dejó el hospital el domingo, 24 horas después de ser operado de una fractura en su pie derecho, y ahora comenzará su rehabilitación de cara al Mundial 2018 o el final de temporada con el PSG en Francia.



La estrella brasileña abandonó hacia las 10 de la mañana (13H00 GMT) el hospital Mater Dei de Belo Horizonte (sudeste de Brasil) en helicóptero, y fue directo al aeropuerto local.



Poco después la cadena Globoesporte difundió una imagen de Neymar cruzando la pista del aeropuerto con muletas, antes de tomar un avión privado junto a su madre, su hermana y su novia, la actriz de telenovelas Bruna Marquezine.