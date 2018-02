Un partido de vida o muerte para Zidane. Sin La Liga y la Copa del Rey, solo le queda la Champions League al técnico francés para tener algo de crédito para la próxima temporada. ‘Zizou’ ha estudiado el partido ante el PSG hasta el último detalle y, por ello, tendría preparado un cambio que nadie tendría en mente en la oncena del Real Madrid. De acuerdo a medios españoles, Gareth Bale no sería titular y daría su espacio para que juegue Lucas Vásquez. Las razones se entienden desde un solo punto de vista: el recorrido en el campo.



Con Lucas en el once, Real Madrid se garantiza un ida y vuelta para frenar el ataque de Neymar, mientras que con Bale, los de Chamartín dejarían más espacios para uno de los ataques más demoledores de toda Europa. Zidane no ha confirmado el cambio, pero lo pensará hasta última hora del partido. Como dijimos, es un duelo definitivo para él como para todo lo que pelea el Real Madrid en esta temporada. En París, en cambio, la situación es más tranquila para Neymar y compañía. Hay mucha confianza en pasar a cuartos de final.



Zidane juntó en el entrenamiento en la Ciudad Real Madrid a todos sus jugadores disponibles para la segunda sesión de preparación del duelo europeo ante el PSG , con el brasileño Marcelo regresando al grupo en perfecto estado y Dani Ceballos completando el trabajo junto a sus compañeros.



Después de la sesión de recuperación del domingo para los jugadores que fueron titulares ante la Real Sociedad, el técnico del Real Madrid volvió a juntar a toda su plantilla para preparar con intensidad la cita clave del miércoles ante el PSG.



Es segura la baja del central Jesús Vallejo, que sigue ejercitándose en solitario cumpliendo el plan de recuperación de su lesión muscular, mientras que Dani Ceballos ya ha dado por finalizado el suyo y trabaja al mismo ritmo que el grupo.



Por segundo día consecutivo, el centrocampista andaluz se sumó a la dinámica de grupo. El domingo no terminó el trabajo con sus compañeros, como sí hizo ya el lunes mostrando estar totalmente recuperado de su lesión de tobillo.



También está en perfectas condiciones el brasileño Marcelo que por precaución no se ejercitó el domingo y recibió tratamiento fisioterapéutico tras recibir un golpe ante la Real Sociedad. Hoy, lunes, completó con intensidad toda la sesión que tuvo un inicio de calentamiento con balón y según informa la web del club, la aprovechó Zidane para trabajar la posesión del esférico y la presión al rival más partidos en espacios reducidos