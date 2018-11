El fanático se levantó de su sitio para gritar gol, pero no contaba que ahí estaba el mejor del mundo, o quizás el segundo, en su posición en la actualidad. En el Real Madrid vs. Roma por la jornada 5 de la Champions League, Thibaut Courtois se lució con un gran a mano a mano, que significó que los romanos no pudieran marcar 1-0 del partido en el Olímpico.



A los 35 minutos del partido, el portero belga sacó con una pierna un remate que era un claro gol para los locales. El equipo local tenía el 1-0 en el encuentro, pero ahí hizo presente el ex fichaje del Chelsea para decir que los goles que le llegan a los madridistas no se deben a su culpa. Courtois es fijo en el arco y Keylor Navas ha quedado relegado en banco.



El espectacular estreno de Santiago Solari en el banquillo del Real Madrid se vio estropeado el fin de semana previo al choque contra AS Roma por Champions League. Los merengues cayeron goleados en su visita al Eibar y los cuestionamientos llegaron por la poca actitud mostrada por el cuadro del Indiecito.



Ahora buscarán lavarse la cara en un duelo decisivo ante AS Roma, equipo que también viene de caer en la Serie A ante Udinese y que lleva un mes sin la presencia de su figura Danielle De Rossi. El volante italiano está descartado para este compromiso y la responsabilidad de guiar a los romanos a los octavos de final recae en Edin Dzeko y Stephan El Sharaawy.