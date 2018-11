El hincha se levantó de su asiento, pidió el penal, insultó y luego empezó a comentar sobre la polémica del partido en el Real Madrid vs. Roma. La pregunta es: ¿fue o no penal? No queda duda de que era falta, pero detengámonos en la imagen para ver si el cobro debía ser desde los doce pasos en un duelo válido por la jornada 5 de la presente Champions League.



Kolarov levantó la pelota e inmediatamente esta chocó en Lucas Vázquez. El árbitro ni siquiera cobró falta y continuó con las acciones del partido, mientras que los jugadores del Real Madrid seguían con su juego, los de la Roma levantaron la mano en signo de protesta.



El espectacular estreno de Santiago Solari en el banquillo del Real Madrid se vio estropeado el fin de semana previo al choque contra AS Roma por Champions League. Los merengues cayeron goleados en su visita al Eibar y los cuestionamientos llegaron por la poca actitud mostrada por el cuadro del Indiecito.



Ahora, buscarán lavarse la cara en un duelo decisivo ante AS Roma, equipo que también viene de caer en la Serie A ante Udinese y que lleva un mes sin la presencia de su figura Danielle De Rossi. El volante italiano está descartado para este compromiso y la responsabilidad de guiar a los romanos a los octavos de final recae en Edin Dzeko y Stephan El Sharaawy.