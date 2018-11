AS Roma quiere asegurar el primer lugar de su grupo en Champions League este martes; sin embargo, no contará con algunas figuras. El centrocampista Daniele De Rossi y el extremo argentino Diego Perotti, ambos lesionados, no estarán el próximo partido ante Real Madrid , informó este viernes el técnico "romanista", Eusebio Di Francesco.



Roma está además pendiente de las condiciones físicas del defensa griego Kostas Manolas, quien no jugará este sábado en la visita liguera al Udinese, explicó Di Francesco en la rueda de prensa previa al partido del estadio Dacia Arena.



"Para De Rossi y Perotti no se ha alargado el plazo para que se recuperen, pero en el pasado hemos alineado con demasiada prisa a algunos jugadores tocados, como (el argentino, Javier) Pastore o el mismo Diego (Perotti)", dijo el entrenador del Roma.



"Ahora el programa es recuperar a Perotti después de la 'Champions', a De Rossi antes o después del Cagliari (el 8 de diciembre). Esta es la idea. Los tiempos para recuperarles son estos. No quiero poner a jugadores que están a mitad de la forma", prosiguió.



A estas bajas se suma la duda de Manolas, que se retiró con molestias en un tobillo del partido disputado con la selección griega contra la de Finalandia del 15 de noviembre en la Liga de Naciones.



En el cruce de Udine, por otro lado, Di Francesco concederá descanso al bosnio Edin Dzeko para que guarde energías de cara al partido contra el Madrid y alineará al checo Patrick Schick desde el primer minuto.