El entrenador Santiago Solari decidió dejar a Isco de fuera de los convocados para el Real Madrid vs Roma en el Olímpico por la Champions League 2018. De esta forma, el volante suma seis partidos sin ser titular desde la llegada del argentino al banco de suplentes del cuadro blanco.



Si bien Isco arrastraba algunas molestias musculares, estas no le impedían estar ante la Roma. Se trata exclusivamente de una decisión técnica de Solari, quien en el once ante los italianos por Champions League, ha preferido apostar por Lucas Vázquez.



Desde que Solari tomó el cargó como DT del Real Madrid, Isco quedó fuera de lista ante Melilla; fue suplente ante Valladolid, Plzen, Celta, Eibar y este martes ante la Roma. Algunos ven el futuro del malagueño lejos de Valdebebas.



El once que el Real Madrid manda ante la Roma, por la fecha 5 de la Champions League es: Courtois; Carvajal, Ramos, Varena, Marcelo; Llorente, Kroos, Modric; Bale, Vazquez y Benzema.