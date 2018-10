Julen Lopetegui intentó dar normalidad a su situación cuestionada su continuidad por la crisis de resultados de Real Madrid , y centrado en el encuentro ante el Viktoria Plzen , con la seguridad de que lo dirigirá, dijo que lleva "grabado a fuego" el ADN de luchar hasta el final del club.



"Todo lo veo de una manera mucho más normal. Afronto el día a día con la normalidad de siempre, entiendo que tenemos que hacerlo así y es lo único que está bajo nuestro control. Si queréis ver un entrenador hundido o abatido no me miréis a mi, al contrario, estoy con la máxima ilusión y con ganas de vencer mañana haciendo un gran partido", manifestó en rueda de prensa.



Julen Lopetegui (2018) (Getty) Julen Lopetegui tiene su continuidad comprometida en Real Madrid.

"Lo que yo he aprendido en este club es a luchar, es el ADN del Real Madrid, y yo lo llevo grabado a fuego y vamos a luchar por revertir una situación que no es la mejor, pero somos conscientes de que estamos a tiempo de revertirla y lucharemos por hacer un gran partido mañana", aseguró.



Ante las informaciones que cuestionan su presencia en el banquillo del Camp Nou el domingo, en el clásico ante el Barcelona, Julen se mostró molesto.



"No puedo confirmar más que estoy vestido aquí del Real Madrid, no puedo confirmar más que la actualidad y si estoy aquí es porque seré el entrenador mañana, no hay ninguna duda, pero si quieres me preguntas por lo que va a pasar dentro de un mes o un año. Estamos centrados en el presente. Es nuestro oficio y responsabilidad", dijo.



Fuente: EFE