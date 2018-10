A solo unas horas del Real Madrid vs Viktoria Plzen , en España se habla más del futuro de Lopetegui que del partido de Champions League 2018. Los medios importantes más españoles dan por hecho el despido de Julen, no sin que antes se lleve una extraordinaria indemnización.



El exentrenador de la selección de España tiene contrato con el Real Madrid por tres temporadas a razón de seis millones de euros por año. Como Florentino Pérez no tiene en mente seguir contando con sus servicios, a Lopetegui se le tendría que pagar el íntegro de 18 millones.

Tal como apunta el diario 'Sport', semejante cantidad de dinero que Lopetegui se llevaría del Real Madrid, tras enfrentar a Viktoria Plzen , obedece a que en junio de este año, el presidente merengue se vio en la obligación de ofrecerle el contrato con las mejores condiciones posibles. Mucho dinero para asegurar sus servicios tras la intempestiva renuncia de Zidane.

El Real Madrid se ampara en la Champions League, su competición preferida, para buscar una salida a su crisis, cinco partidos sin vencer y tres derrotas consecutivas que tienen a Julen Lopetegui al borde del despido y con la obligación de golear al modesto Viktoria Plzen



Hay que recordar que el Real Madrid vs Viktoria Plzen se jugará hoy desde el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 3 Champions League 2018. El partido, programado para las 2 de la tarde (hora peruana y mexicana), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN.