Sergio Ramos y el canterano Reguilón protagonizarán el momento más tenso en Valdebebas a solo unas horas del Real Madrid vs Viktoria Plzen por la Champions League. Sucede que el camero recibió un golpe en la nariz durante un ejercicio en el entrenamiento y dudó en descargar su molestia con el lateral blanco.



Tal como dejan ver las imágenes, el capitán del Real Madrid se quejó del golpe sufrido y lanzó un balonazo contra Sergio Reguilón. Este no impactó en su cuerpo, pero segundos más tarde no iba a correr con la misma suerte. Consumido por la irá, Ramos volvió a darle con la pelota.

Al central español, quien volverá al titularato en el Real Madrid vs Viktoria Plzen, tuvieron que contenerlo. Luka Modric se acercó a su sitio para calmarlo y seguramente explicarle que se trató de un roce natural del entrenamiento.



Más del Real Madrid vs. Viktoria Plzen

El Real Madrid, vigente triple campeón europeo, llega el martes al partido contra el Viktoria Plzen en la Liga de Campeones bajo presión y con su técnico Julen Lopetegui en la picota, tras acumular cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos.



La sorpresiva derrota frente al CSKA de Moscú (1-0) situó al equipo blanco en la tercera posición del grupo G, empatado a puntos (3) con el segundo, la Roma, y a uno del equipo ruso, que lidera la llave con 4.