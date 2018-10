A solo unas horas del Real Madrid vs Viktoria Plzen , en España se habla más del futuro de Lopetegui que del partido de Champions League 2018. Medios, hinchas y hasta los cracks del Barcelona se han referido a la continuidad de Julen en el banquillo. En concreto, Jordi Alba, un jugador que conoce al exentrenador de la selección de España.

"Las personas tomamos decisiones. Julen quería acabar el Mundial y firmar por el Madrid. Son decisiones del presidente de la Federación. Fue un palo para todos. Tengo gran relación con él. Me ayudo mucho en lo personal", dijo Alba a los medios sobre su relación con Julen.



"Ojalá pueda mantener su trabajo. No me gustó al club que se fue, pero espero que se quede mucho tiempo porque se lo merece. Se desvive por todos los equipos y le deseo lo mejor", agregó el lateral del Barcelona sobre el estratega del Real Madrid.

Jordi Alba lo ha ganado todo con la camiseta del Barcelona. (Foto: Getty Images) Jordi Alba se ha referido a la continuidad de Lopetegui. (Foto: Getty Images)

Real Madrid vs Viktoria Plzen

Hay que recordar que el Real Madrid vs Viktoria Plzen se jugará hoy desde el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 3 Champions League 2018. El partido, programado para las 2 de la tarde (hora peruana y mexicana), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN.



El Real Madrid se ampara en la Champions League, su competición preferida, para buscar una salida a su crisis, cinco partidos sin vencer y tres derrotas consecutivas que tienen a Julen Lopetegui al borde del despido y con la obligación de golear al modesto Viktoria Plzen.