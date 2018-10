A los 11 minutos del Real Madrid vs Viktoria Plzen , Karim Benzema marcó el 1-0 del partido de la fecha 3 de la Champions League. De esta forma, el crack francés rompió su sequía de goles por la que venía siendo duramente criticado por los hinchas y prensa madrileña.



Pasados los 10 minutos del partido de la Champions League en el Bernabéu, el Real Madrid fue el que más insistió. Es así que desde la derecha en un ataque con mucha velocidad, Lucas Vazquez sacó un centro perfecto para que Benzema marque de cabeza. Impecable.



"Benzema ha marcado su gol número 58 en las competiciones europeas (57 en la Copa de Europa y uno en la Supercopa de Europa). Supera los 57 de Eusébio y ya es el undécimo máximo anotador en la historia de los torneos continentales", ha publicado el estadístico 'Mister Chip' tras ver el 1-0 del Real Madrid vs. Viktoria Plzen.



El Real Madrid vs. Viktoria Plzen empezó tan emocionante como suelen ser los partidos de Champions League. Sergio Ramos estuvo a punto de anotar el primer gol del encuentro , cuando cabeceó un tiro de esquina ejecutado por Toni Kroos. El palo le negó el tanto al '4' de la 'Casa Blanca'.