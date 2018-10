Julen Lopetegui sabe que el partido de Real Madrid vs Viktoria Plzen , por la fecha 3 de la Champions League , podría terminar de decidir su futuro en el cuadro blanco. Es por eso que el DT madridista pondrá sus mejores hombres este martes en el Bernabéu y ha incluido a Vinicius Junior en la convocatoria.



El atacante brasileño figura en la lista de jugadores que estarán ante el Viktoria Plzen. Pese a que no estuvo frente a Levante el pasado sábado, y fue expulsado con el Castilla en la Segunda B, Lopetegui ha vuelto a confiar en el exjugador de Flamengo y podría tener minutos y por qué no, ser titular.



La gran sorpresa en la convocatoria para el Real Madrid vs Viktoria Plzen es la ausencia de Dani Ceballos. Por decisión técnica, el volante merengue quedó fuera al igual que sus compañeros Vallejo, Marcos Llorente y Reguilón.

Convocatoria del Real Madrid vs Viktoria Plzen

Porteros: Navas, Casilla y Courtois.

Defensas: Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Odriozola.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio e Isco.

Delanteros: Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Vinicius Jr.

Ganar es una obligación

El Real Madrid se ampara en la Champions League, su competición preferida, para buscar una salida a su crisis, cinco partidos sin vencer y tres derrotas consecutivas que tienen a Julen Lopetegui al borde del despido y con la obligación de golear al modesto Viktoria Plzen



Las cinco derrotas en doce partidos disputados dejan a Lopetegui como el técnico con peores resultados de las dos etapas de Florentino Pérez al mando del Real Madrid. Se mantiene en el cargo y dispone de una oportunidad para hacer resucitar a su equipo, que ha marcado un gol en ocho horas de juego y evidencia problemas graves de puntería y defensivos