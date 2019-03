¡Regate imposible! El golazo y doblete de Messi en el Barcelona vs. Lyon [VIDEO]

Una obra de arte. Puede que no sea tan rápido como hace algunos años, pero sigue manteniendo un regate imposible de descifrar. A los 79 minutos del Barcelona vs. Lyon , Lionel Messi marcó el segundo de su cuenta en el Camp Nou, el que sirvió para el 3-1 en el partido de vuelta y clasificación a los cuartos de final de la Champions League.



A los 79 minutos del Barcelona vs. Lyon, Lionel Messi puso el gol de la tranquilidad, cerca el área, el delantero argentino tomó el balón y empezó a hacer su juego. Tan solo un quiebre dejó mal parado a un zaguero galo para que luego marque el segundo gol de su cuenta con un remate de derecha. Golazo de Lionel Messi, clasificación del Barcelona.



En la previa, Barcelona sumaba 29 partidos consecutivos sin perder en Europa en el Camp Nou (desde que con un 0-3 lo hizo el Bayern en mayo de 2013), con 26 victorias y tres empates (1-1 ante el Atlético en cuartos de la 2013-14; 0-0 frente al Juventus en la 2016-17 y el intrascendente 1-1 ante el Tottenham en este curso). Ahora ya lleva 30 para aumentar su marca.



Olympique Lyonnais (OL) no tenía nada que perder y aspiraba a ser el protagonista de esta racha de sorpresas en los octavos de final de la Champions League. No pudo serlo.

