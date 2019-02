Roma vence ajustadamente al Porto en el Estadio Olímpico

La Roma se impuso por 2-1 este martes al Porto , con un doblete de Nicolo Zaniolo, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones , un resultado que deja a ambos equipos con claras opciones para pasar a cuartos.



Cuando todo parecía que el partido terminaría sin goles en el Olímpico de Roma, el equipo local puso la eliminatoria muy a su favor con dos goles de Nicolo Zaniolo (70, 76), pero un tanto del español Adrián López en el 78, dio vida al Oporto de cara al duelo de vuelta el 6 de marzo en Portugal.



El primer tanto llegó con una jugada de la Roma por la banda izquierda y un balón dentro del área que controló el bosnio Edin Dzeko y que cedió a su derecha, donde apareció Zaniolo para rematar con un disparo cruzado, lejos del alcance de Iker Casillas (70).



Seis minutos después, de nuevo Dzeko lanzó un disparo desde fuera del área en un contragolpe, estrellando el balón en un poste, para que Zaniolo, atento, recogiera el esférico y lo empujara a la red (76).



Y cuando el Oporto parecía herido, Adrián López, que había entrado en el campo ocho minutos antes de marcar, tras sustituir al argelino Yacine Brahimi, remató con un disparo cruzado dentro del área, tras recibir del brasileño Tiquinho Soares, que centró al español casi sin querer, con un remate fallido (78).



El Oporto pudo incluso empatar cerca del final, cuando un remate del mexicano Héctor Herrera se marchó fuera por poco (84), aunque Iker Casillas volvió a salvar a su equipo con otra intervención en el descuento (90+3).

Roma juega con Mirante, Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi, De Rossi, Cristante, Lorenzo Pellegrini, Zaniolo, Dzeko y El Shaarawy. Por otro lado, Porto va con Casillas, Pepe, Alex Telles, Felipe, Éder Militao, Herrera, Danilo Pereira, Otavinho, Brahimi, Tiquinho y Fernando.

Eusebio Di Francesco, técnico del Roma , pidió este a sus jugadores que encaren los octavos de final de la Champions League contra el Porto con "ambición" y con la actitud mostrada el curso pasado, cuando los romanos protagonizaron un camino triunfal hasta unas históricas semifinales.

Durísimo encuentro es el que tenemos en el Estadio Olímpico y es que tanto la Roma como el Porto es una 'batalla' en el medio campo. Pocas acciones de gol demuestran el trámite de un partido que, probablemente, gane el que anote el primer tanto.

El equipo local consiguió acceder a esta etapa de la pasada Champions League tras remontar un 4 a 1 en su casa ante el siempre favorito Barcelona de Lionel Messi aunque luego terminó cayendo 'con la frente en alto' ante el Liverpool que llegó a la final tras una notable actuación de Mohamed Salah.

Por otra parte, el Porto , que está primero en el torneo doméstico por encima del Benfica, llega a esta instancia de Champions League tras muchos años de espera y ahora tendrá un muy duro reto visitando a los romanos en su cancha, lugar en el que no le ha ido muy bien.

Roma vs. Porto: alineaciones posibles

Roma : Mirante; Karsdorp, Marcano, Jesus, Kolarov, Zaniolo, N'Zonzi, Cristante; El Shaarawy, Kluivert y Dzeko.



Porto : Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Danilo Pereira, Oliver Torres, Herrera, Otavio; Soares y Brahimi.

El Stadio Olímpico alberga el partido entre Roma vs. Porto por octavos de final de la Champions League.

▷ VER HOY Champions League EN VIVO ONLINE: horas y canales para VER FÚTBOL EN DIRECTO | Octavos de final



▷ VER FÚTBOL EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS: programación y resultados de todos los partidos en el mundo



▷ HOY, Manchester United vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO la Champions League | Octavos de final



Cuándo se juega el Roma vs. Porto en todo el mundo

El Roma - Porto tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Italia este martes 12 de febrero a partir de las 15:00 horas de Perú.

Cómo ver el Roma - Porto por la Champions League

Argentina: ESPN 2, ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN 2

República Dominicana: Flow Sports 2, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Alemania: Sky Sports 2/HD, Sky Go

Internacional: MUTV App, UEFA Champions League APP

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos: Ziggo Sport Voetabal, Veronica TV

Perú: Fox Sports

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 2, BT Sports 4k UHD, BBC Radio 5 Live

A qué hora se juega el Roma - Porto

Perú: 15:00 horas.

Colombia: 15:00 horas.

Ecuador: 15:00 horas.

Venezuela: 16:00 horas.

Bolivia: 16:00 horas.

Argentina: 17:00 horas.

Chile: 17:00 horas.

Uruguay: 17:00 horas.

Paraguay: 17:00 horas.

Brasil: 18:00 horas.

España: 21:00 horas.

Japón: 6:00 horas.