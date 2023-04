Este martes 18 de abril se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, la competición más importante de Europa. Chelsea vs. Real Madrid y Napoli vs. Milan son los encuentros que harán vibrar a los aficionados del fútbol esta tarde. Mañana será el turno de Bayer Múnich vs. Manchester City e Inter de Milán vs. Benfica. A continuación, te contamos qué equipos clasificaron a las semifinales y cuándo se disputan los duelos.

Solo cuatro equipos podrán seguir en carrera por el anhelado título de la ‘Orejona’. Si por alguna razón te perdiste los encuentros, aquí te contamos cómo quedaron los resultados de los cuartos de final y también cuándo se disputan los partidos de las semifinales. Sigue leyendo y comparte la información con tus amigos.

Champions League: resultados de los cuartos

Martes 18 de abril

Chelsea vs. Real Madrid - 2:00 p.m. (horario peruano)

Napoli vs. Milan - 2:00 p.m. (horario peruano)

Miércoles 19 de abril

Bayern Múnich vs. Manchester City - 2:00 p.m. (horario peruano)

Inter de Milán vs. Benfica - 2:00 p.m. (horario peruano)

¿Cuándo se juegan las ‘semis’ de Champions?

Los partidos de ida de las semifinales de la Champions League se disputarán los días 9 y 10 de mayo de 2023, mientras que los duelos de vuelta se jugarán una semana después, el 16 y 17 del mismo mes. Los horarios de los encuentros varían según el país en que estés. Por ejemplo, si estás en Perú, Ecuador y Colombia, podrás verlo desde las 14:00 horas.

‘Semis’ de Champions: posibles enfrentamientos

Real Madrid, Chelsea, Manchester City y Bayern Múnich cayeron en la misma parte del cuadro. Hasta el momento, con solo los resultados de ida, los equipos de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola se verían las caras en las semifinales. En el otro lado están Benfica, Napoli, Milán e Inter de Milán. Los duelos de ida fueron para el ‘rossonero’ y el ‘nerazzurri’.

¿Cuándo se juega la final de la Champions?

La gran final de la Champions League, uno de los partidos más esperados por el mundo del fútbol, se disputará el 10 de junio de 2023 en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía. Todavía es difícil saber qué equipos llegarán hasta esta instancia, ya que todos han demostrado que están en un excelente nivel.

