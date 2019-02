Más que sorprendido: la justificación de Ramos tras el expediente de UEFA por "forzar" amarilla ante Ajax

El drama de Sergio Ramos no acaba. La UEFA abrió un expediente sobre el defensor del Real Madrid por, supuestamente, haber forzado la tarjeta amarilla ante Ajax para perderse el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu y descansar.

El capitán merengue, conversó con Diario Marca para aclarar lo sucedido en Ámsterdam, explicando por qué tomó la decisión de cometer la falta.

"Me sorprende mucho todo esto. Yo me refería a forzar la falta, una falta que era inevitable; no a forzar la sanción", explica Sergio.

Sobre si era conciente de que la falta traería consigo una sanción, dijo: "Sí, pero no tuve alternativa. Era un contragolpe muy peligroso en el minuto 88, con un partido abierto y la eliminatoria también. Por eso dije que mentiría si dijera que no sabía que acarreaba sanción, del mismo modo que sabía que no tenía otra opción que hacer la falta".

La UEFA no pareció quedar convencida con las explicaciones posteriores de Ramos: "Un expediente disciplinario se ha abierto (...) relacionado con las declaraciones realizadas por el jugador del Real Madrid Sergio Ramos", indicó la instancia europea en un comunicado publicado el jueves.

El defensor sería sancionado con dos partidos y no uno, como corresponde por acumulación de amarilla. Forzar la amonestación es una falta importante para la UEFA.

"Si yo hubiera querido forzar una sanción, pude haberlo hecho en la fase de grupos, en el partido contra la Roma porque ya estábamos clasificados como primeros de grupos y el último partido, contra el CSKA, era intrascendente", finalizó.