Su cara está estupefacta. Puede mirársele en una imagen, pese a que no haya video. De todos los equipos que pudo enfrentar la Roma, le toca uno con los mejores ‘timing’ en Europa. Messi y el Barcelona vienen de golear al Chelsea en octavos de final y en La Liga son amos en la tabla de posiciones. Por eso, en el sorteo de la Champions League, realizado en Nyon, el ex futbolista no pudo ocultar su nerviosismo a la hora de enfrentar a los catalanes. Por eso, la televisión no dudó en captar el preciso momento de la reacción de Totti.



Ya luego de conocer el sorteo, ‘Il Capitano’ comentó sobre el resultado del mismo. "Estoy contento de que nos haya tocado el Barcelona, estoy seguro de que ellos (los jugadores de la Roma) tendrán miedo de enfrentarse a ellos. Llegar hasta el final es difícil. Nos hemos de enfrentar y superar a equipos como el Barza para llegar a la final. Vamos a intentar superarlos para estar en la final de la Champions. El Real Madrid y el Manchester City también eran complicados y nos podían tocar igualmente", indicó el ex seleccionado de Italia.



La reacción de Totti luego del sorteo de la Champions League. La reacción de Totti luego del sorteo de la Champions League.

Por su parte, el propio Monchi, ahora director deportivo del Roma, reconoció la superioridad de su rival después del sorteo: "Es normal, la historia del Barcelona es más grande que la del Roma, pero vamos a pelear al máximo. Mientras hay vida hay esperanza", dijo.



Monchi confiará en hombres como el bosnio Edin Dzeko (cuatro goles en la competición), el belga Radja Nainggolan o el portero brasileño Alisson, que sobresalen por encima del resto junto a veteranos como Daniele De Rossi. No confiará en los precedentes entre ambos clubes, negativos para el Roma.



En la liguilla del curso 2015/16, el Barcelona ganó 6-1 en el Camp Nou y empató 1-1 en el estadio del club italiano. Y en la 2001/2002, volvió a firmar tablas, esta vez en el Camp Nou (1-1) y perdió 3-0 en Roma.