Barcelona vs. Slavia Praga juegan miércoles 21 de enero, por la séptima jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a jugarse en el Eden Arena (Praga, República Checa), donde los dirigidos por Hansi Flick necesitan de un triunfo para asegurar su lugar en los octavos de final y evitar la ronda deplay-offs (dieciseisavos de final). Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Pese a ser líderes del torneo doméstico, los blaugranas han tenido un irregular inicio de la competencia internacional con 10 puntos de 18 posibles. Esto, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Un triunfo en la capital checa lo colocaría entre los ocho primeros del torneo, aunque Slavia Praga busca salir de la zona baja, pues apenas ha sumado tres unidades, luego de tres empates y tres derrotas. Aún no conoce del triunfo.

No se han reportando lesiones, por lo que Barcelona alinearía a su once de gala con la sensible ausencia del atacante Lamine Yamal, quien se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Su lugar sería tomado por el sueco Roony Bardghji.

Los culés entrenaron en Praga, previo al choque del miércoles. (Foto: Barcelona)

Cabe mencionar que los culés cayeron el último fin de semana en la Liga Española en su visita a la Real Sociedad. De esta manera, y con el triunfo del Real Madrid, la distancia entre ambos, a favor de Barcelona, es de solo un punto.

Probables alineaciones





FC Barcelona: Joan Garcia; Gerard Martín, Eric Garcia, Cubarsí, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Rashford, Lewandowski y Bardghji.

Joan Garcia; Gerard Martín, Eric Garcia, Cubarsí, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Rashford, Lewandowski y Bardghji. Slavia de Praga: Stanek; Boril, Chaloupek, Zima, Holes; Moses, Sadilek, Provod; Kusej, Doudera y Chory.

Barcelona vs. Slavia Praga: horarios del partido

El partido entre Barcelona vs. Slavia Praga está programado para este miércoles 21 de enero desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Barcelona vs. Slavia Praga: canales de TV

El encuentro entre Barcelona vs. Slavia Praga se disputará en el Estadio Eden Arena (Praga, República Checa), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR