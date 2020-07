La UEFA sorteará EN VIVO y EN DIRECTO desde Nyon, Suiza, los emparejamientos de cuartos de final, semifinales y el equipo local para la final de la Champions League 2020 que se va a disputar en Lisboa, en un inédito formato tras casi cuatro meses de para a causa de la pandemia del coronavirus. Sigue la transmisión desde las 5:00 a.m. (hora peruana) por las señales de FOX Sports, ESPN y DirecTV Sports. Mira las principales incidencias por el MINUTO A MINUTO de Depor.com.

Hay cuatro equipos ya clasificados: Atalanta, PSG, Leipzig y Atlético Madrid. Los otros cuatro integrantes del sorteo saldrán de las series que quedaron sin definición cuando el torneo se detuvo por el coronavirus : Chelsea vs. Bayern (0-3 en el global); Barcelona vs. Napoli (1-1); Manchester City vs. Real Madrid (2-1) y Juventus vs. Lyon (0-1).

El formato del sorteo

No existen cabezas de serie y el sorteo de Champions es puro, por lo que pueden cruzarse equipos de un mismo país.

Habrá tres sorteos. Primero se decidirá la suerte de los cuatro equipos clasificados a cuartos de final y los ganadores de las eliminatorias aún pendientes de resolver.

En segundo lugar, las semifinales, emparejando las eliminatorias de los cuartos de final; y por último, la final, en la que quedará definido de qué parte del cuadro proviene el equipo que ejercerá de local.

¿Cuándo se disputan las eliminatorias?

Los partidos de cuartos de final se jugarán entre el 12 y el 15 de agosto, mientras que las semifinales se disputarán el 18 y 19 de agosto. Las eliminatorias pendientes de octavos de final se jugarán el 7 y 8 de agosto.

Para esta definición la UEFA adoptó la sugerencia de la IFAB aprobada por FIFA sobre los cambios durante el partido: se permitirán cinco cambios, pero, tal como explica la entidad rectora del fútbol europeo, "sólo se les permitirá hacer estos cambios en tres momentos del partido".

Además, las formaciones oficiales podrán incluir 12 suplentes, en lugar de los siete que admitidos hasta el comienzo de la pandemia.

Horarios del sorteo de la Champions

Perú - 5:00 a.m.

Argentina - 7:00 a.m.

México - 5:00 a.m.

Colombia - 5:00 a.m.

Ecuador - 5:00 a.m.

Chile - 6:00 a.m.

Uruguay - 7:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) - 6:00 a.m.

¿Dónde se jugarán los partidos?

Los cuartos de final, las semifinales y la final de la Champios se jugarán en un torneo de eliminatorias directas en Lisboa, Portugal, en el mes de agosto. Todas estas eliminatorias se jugarán a partido único. Los partidos se disputarán entre el Estádio do Sport Lisboa del Benfica (que albergará la final) y el Estadio José Alvalade del Sporting CP.

