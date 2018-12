Comienzan a jugarse los partidos que pide el fanático en el mundo. Se definen los octavos de final con el sorteo de Champions League 2018-2019. No te pierdas de los cruces ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING) a través de la señal de FOX Sports para Latinoamérica, así como de Movistar, BeIN Sports y Eurosport para toda Europa. Real Madrid, Barcelona, Juventus y otros equipos top esperan sus rivales entre los 16 mejores del ‘Viejo Continente’. ¿Habrá alguna final adelantada para los partidos de febrero?



Hay que recordar que el sorteo cruza a las instituciones que han quedado como primeros de grupo, como el Barcelona y Real Madrid, con los que fueron segundos, como es el caso del Atlético de Madrid de Diego Simeone. En esta ronda, la única condición que prevalece es que no pueden enfrentarse equipos del mismo país y los que habían quedado primeros disputarán el partido de vuelta en casa. Así es la norma de la UEFA para esta serie.

Horarios del sorteo de la Champions League 2018-19

Perú | 6 a.m. | FOX Sports |

Colombia | 6 a.m. | FOX Sports |

Ecuador | 6 a.m. | FOX Sports |

​Argentina | 8 a.m. | FOX Sports |

Chile | 8 a.m. | FOX Sports |

México | 6 a.m. | FOX Sports |

Nueva York | 6 a.m. |

​California | 3 a.m. |

España | 12 p.m. | MovistarTV|

Con esta serie de normas, las bolas echarán a rodar a las 6 a.m. (hora de Perú y Colombia). Si no puedes conectarse a la TV, recuerda que seguir el minuto a minuto a través de la web Depor.com. Nosotros te traeremos todas las incidencias y reacciones del certamen. Más allá de la Champions, también se sortearán los dieciseisavos de final de la Europa League con los grandes como lo son el Arsenal y Chelsea de Inglaterra.



Los octavos de final se jugarán los días 12 y 13, y 19 y 20 de febrero -ida- y 5 y 6 y 12 y 13 de marzo (vuelta).



Los cabezas de serie son Borussia Dortmund, Barcelona, PSG, Porto, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City y Juventus



Los segundos de grupo son Atlético de Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Roma, Lyon, Manchester United y Ajax.