Sigue el sorteo de la Champions League vía FOX Sports: conoce los cruces de cuartos de final

Sigue el sorteo de la Champions League ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE), versión 2018-2019, a través de las señales de FOX Sports, beIN Sports y Movistar Liga de Campeones. Barcelona, Juventus y Liverpool, entre otros equipos, buscan conocer a sus rivales de los cuartos de final, a jugarse del 9 al 17 de abril. La ceremonia, como siempre, se realiza en la ciudad de Nyon. La Champions, sin el Real Madrid en la presente llave, tendrá a un nuevo campeón tras tres ediciones. ¿Será el Barcelona de Ernesto Valverde?

Sorteo de la Champions League: horarios en el mundo

Perú | 6 a.m. | FOX Sports

México | 5 a.m. | FOX Sports

Colombia | 6 a.m. | FOX Sports

Ecuador | 6 a.m. | FOX Sports

​Argentina | 8 a.m. | FOX Sports

Uruguay | 8 a.m. | FOX Sports

Chile | 8 a.m. | FOX Sports

Nueva York (USA) | 7 a.m.

California (USA) | 4 a.m.

España | 12 a.m. | beIN Sports

El Barcelona de Lionel Messi y la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo se perfilan como los rivales a evitar por el resto en el sorteo de cuartos de final de la Champions League, el viernes a las 12h00 (11h00 GMT) en la sede de la UEFA en Suiza.



También asustan los equipos ingleses, muy en forma esta temporada con cuatro representantes; el Liverpool, vigente subcampeón, el Manchester City, impresionante a las órdenes de Pep Guardiola, además del Manchester United y el Tottenham.



En el otro extremo, el Oporto y un Ajax, nutrido por jóvenes talentos que dio la sorpresa eliminando al Real Madrid, son 'a priori' los rivales más asequibles.



El sorteo no presenta restricciones por países ni cabezas de serie. El Barça y la Juve podrían encontrarse en los cuartos, previstos los días 9-10 (ida) y 16-17 (vuelta) de abril.



Así pues, el principal atractivo es el nuevo capítulo en la rivalidad eterna entre Messi y Cristiano Ronaldo, con cinco Balones de Oro cada uno.



La final tendrá lugar en el Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid el 1 de junio.



Estos cuartos quedan huérfanos de dos asiduos a estas alturas de la competición como el Real Madrid y el Bayern Munich, pero Ronaldo sigue presente, ahora con otra elástica.

