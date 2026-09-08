Desde las 9:00 pm horario peninsular, 3:00 pm ET y 1:00 pm Tiempo del Centro en CDMX, Real Madrid recibe a Inter de Milán en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El cuatro merengue, ahora con José Mourinho en el banquillo, tiene la misión de comenzar con un triunfo su andadura en el torneo de clubes más importante de Europa, pero al frente tendrá a la Nerazzurri, justamente el club con el que The Special One logró el histórico triplete en 2010. Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido Real Madrid vs. Inter de Milán en vivo, no te pierdas la transmisión vía TNT Sports y HBO Max.
¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27 en México?
TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Bayern Múnich vs. Real Madrid por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 8 de septiembre.
- Canal 417 de Star TV
- Canal 435 de TotalPlay
- Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
- Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
- Canales 370 SD y 870 HD de Dish
- Canales 419 SD y 1419 HD de Sky
¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27 en México?
Si deseas ver el partido Real Madrid vs. Inter de Milán por la Fecha 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 8 de septiembre vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:
- Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
- Descarga la app de HBO MAX para Android. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
- Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles
Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:
|Planes de MAX
|Precio
|Descripción
|Plan Básico de MAX (con anuncios)
|1) 149 pesos al mes
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|Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
|Plan Estándar de MAX
|1) 199 pesos al mes
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|Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
|Plan Platino de MAX
|1) 249 pesos al mes
2) 2.397 pesos al año
|Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Real Madrid vs. Inter de Milán EN VIVO por la Champions League 2026-27: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Martes, 8 de septiembre de 2026
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)
- Horario: 1:00 p.m. CDMX
- Canal TV: TNT Sports México
- Streaming: HBO Max México