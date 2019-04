"Es inadmisible": Pochettino criticó forma en que Tottenham encajó gol frente al Ajax

Sabe que pudo sacar algo mejor que la derrota en casa. El entrenador argentino del Tottenham , Mauricio Pochettino , sostuvo que no le gustó para nada el primer tiempo de su elenco este martes frente al Ajax en Londres por la ida de semifinales de la Champions League. Como se recuerda, los ingleses cayeron 1-0 a manos del elenco tulipán con un solitario tanto de Donny van de Beek.



"La verdad que no me gustó lo que vi. Cuando uno plantea un partido y buscas una estrategia y herramienta para que tus dirigidos y luego estos no muestran energía, resulta algo frustrante.Termina siendo una decepción. Parece que hemos entrado sin tener en cuenta la dimensión del choque con Ajax", sostuvo Mauricio Pochettino , técnico del Tottenham desde el año 2014.

Pese a la derrota, Pochettino tiene plena confianza en que pueden dar vuelta la eliminatoria. "Me encantan los desafíos y éste va a ser un desafío tremendo. Estoy calmo; sé que vamos a ir a competir y que la eliminatoria está aún abierta. Vamos a tener oportunidades, seguro", apuntó el ex DT del Espanyol.

Sobre el estado de salud del central belga Jan Vertonghen, que tuvo que ser sustituido por lesión -tras un fuerte golpe en la cabeza- en el minuto 39, por el francés de origen maliense Mousa Sissoko, Pochettino indicó al canal de televisión Movistar + que está "mejor y algo más relajado".



"Nosotros no estuvimos para nada envueltos en las decisiones, las tomó el doctor, que fue quien decidió que podía seguir, pero luego se encontraba mal y lo tuvimos que cambiar", explicó Mauricio Pochettino.

(Con información de EFE)

