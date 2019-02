Fecha y hora de los partidos de octavos de final de la Champions League 2018-19

Los octavos de final de la Champions League estuvieron vibrantes de inicio a fin, pero solo cuatro equipos han sacado ventaja de cara a los choques de revancha que empezarán a jugarse el próximo 5 de marzo y culminarán el 13 de marzo. Real Madrid, PSG, Tottenham y Atlético de Madrid parten como favoritos mientras que las otras llaves están muy reñidas.

A pesar de que Inglaterra es el único país que tiene cuatro representantes en octavos de final de esta Champions League, el único que pudo sacar ventaja fue Tottenham que goleó 3-0 a Borussia Dortmund y se juega la clasificación en Alemania. Manchester City es amplio favorito ante Schalke, mientras que Liverpool la tiene complicada ante Bayern Múnich y Manchester United va por la hazaña en el Parque de los Príncipes.

Los clubes españoles, en tanto, tienen muchas chances de meterse entre los ocho mejores. Real Madrid ganó en Holanda, Atlético de Madrid venció en casa a Juventus sin recibir tantos y Barcelona tiene la llave abierta al empatar sin goles ante Olympique Lyon.

Los choques de revancha de estos octavos de final estarán de candela. No te vayas a perder ningún partido, por lo que te jugamos el programa completo de los partidos devuelta.

►Martes 5 de marzo



Borussia Dortmund vs. Tottenham

Hora: 3:00 pm. (Hora peruana)

Estadio: Signal Iduna Park de Alemania



Real Madrid vs. Ajax

Hora: 3:00 pm. (Hora peruana)

Estadio: Santiago Bernabéu de España

►Miércoles 6 de marzo



PSG vs. Manchester United

Hora: 3:00 pm. (Hora peruana)

Estadio: Parque de los Príncipes de Francia



Porto vs. Roma

Hora: 3:00 pm. (Hora peruana)

Estadio: Estadio do Dragao de Portugal

►Martes 12 de marzo



Juventus vs. Atlético de Madrid

Hora: 3:00 pm. (Hora peruana)

Estadio: Juventus Stadium de Italia



Manchester City vs. Schalke 04

Hora: 3:00 pm. (Hora peruana)

Estadio: Etihad Stadium

► Miércoles 13 de marzo



Barcelona vs. Lyon

Hora: 3:00 pm. (Hora peruana)

Estadio: Camp Nou de España



Bayern Múnich vs. Liverpool

Hora: 3:00 pm. (Hora peruana)

Estadio: Allianz Arena de Alemania