¡No supera la pesadilla! Valverde recordó eliminatoria ante la Roma tras triunfo ante Liverpool

Ernesto Valverde , prefirió no confiarse tras la victoria del Barcelona 3-0 sobre el Liverpool , este miércoles en la ida de semifinales de la Champions League, y recordó que la pasada temporada su equipo cayó en cuartos tras desaprovechar tres tantos de ventaja.



Entonces, el Barça se impuso 4-1 a la Roma en la ida de los cuartos de final del máximo torneo europeo y luego quedó eliminado al caer 3-0 en el Olímpico de la 'Ciudad Eterna'.



"Esto es parecido a lo del año pasado. También con la Roma teníamos tres goles de ventaja...", dejó caer tras el partido Valverde, para justificar su prudencia.



"Siempre que ganes y no marquen es un buen resultado. Está claro que tuvimos que sufrir para mantener la portería a cero y lo hemos sabido hacer. El partido ha sido por momentos igualado, hemos sabido defendernos y hemos sabido atacar. Nos quedan noventa minutos y sabemos lo que nos espera", añadió.



Para el técnico azulgrana, "la eliminatoria está abierta" y su equipo "no debe tener un ápice de confianza de más".



"Es un equipo con capacidad para hacernos sufrir. A cualquiera", siguió alertando.



Valverde destacó también en conferencia de prensa la aportación de Lionel Messi, héroe del partido con su doblete.



"Ha aparecido en los momentos donde más necesitábamos, en los que teníamos que sacudirnos el dominio del Liverpool", señaló.



También defendió su confianza en el chileno Arturo Vidal, que fue titular.



"Está haciendo grandes partidos. Quiero aprovechar el estado de forma de los jugadores", explicó. AFP

