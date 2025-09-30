Champions League
Real Madrid vs. Kairat EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN y Movistar Plus por internet gratis
Real Madrid vs. Kairat juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:45 a.m. por la Champions League. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de los canales ESPN, Disney Plus, Movistar Plus, HBO MAX y TNT Sports.
NO TE PIERDAS
Real Madrid vs. Kairat | Previa del partido
Tácticamente, se espera que Madrid controle el balón desde el inicio, trate de imponer ritmo y evitar que Kairat se sienta cómodo en transiciones. Por su parte, el equipo kazajo posiblemente apueste por orden defensivo, aprovechar segundas jugadas y las acciones a balón parado, sabiendo que su fortaleza reside en la colectividad y la sorpresa.