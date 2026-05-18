La temporada 2025-26, al igual que la 2024-25, ha terminado siendo una lágrima para el Real Madrid: fuera de carrera en todos los títulos grandes en disputa, presentaciones decepcionantes a lo largo de toda la campaña, cambio de entrenador de por medio y una imagen resquebraja de un plantel evidentemente desgastado, lleno de figuras y sin ningún líder que sea capaz de poner la casa en orden –las diferencias entre Kylian Mbappé con Álvaro Arbeloa o la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni son claros ejemplos–. En medio de todo eso, los altos mandos del clubes, encabezados por Florentino Pérez, cerraron una decisión clave en las últimas horas.

Según confirmó el periodista italiano Fabrizio Romano, conocido por ser especialista en el mercado de fichajes, el Real Madrid llegó a un acuerdo total con José Mourinho para que sea el sustituto de Álvaro Arbeloa y vuelta a tomar el mando del banquillo luego de su partida en el 2013. A falta de su firma para que se dé todo por sellado, el portugués tendrá la dura misión de reconducir el camino del equipo más grande del mundo, con la presión de por medio a raíz de las dos temporadas sin título alguno.

“Última hora: José Mourinho regresa al Real Madrid. Todos los términos han sido acordados verbalmente, esperando firmar todos los documentos. Plan para un contrato inicial de dos años, ‘Mou’ viajará a Madrid después del partido Real-Bilbao. ‘The Special One’ está de vuelta”, publicó Fabrizio Romano en sus redes sociales, confirmando el trato entre ambas partes.

‘Mou’ retorna al Real Madrid luego de 13 años, tiempo en el que dirigió a clubes como el Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma, Fenerbahce y Benfica. Conocido por su carácter fuerte y dominante, el estratega luso pega la vuelta en una etapa distinta para su carrera, sin los reflectores de sus mejores años, pero con el respaldo de la directiva para que sea capaz de sacar al equipo adelante.

Tal como señala Romano, con los términos ya acordados, su vínculo con el conjunto merengue será por dos años, es decir, hasta mediados del 2028. Se espera que Mourinho, que durante este curso terminó tercero en la Primeira Liga de Portugal con el Benfica, llegue a la capital española luego del encuentro entre el Real Madrid contra el Athletic Club, el cual marcará el cierre de la temporada para los blancos. Su presentación en sociedad y primera conferencia de prensa será después de eso.

José Mourinho ganó tres títulos durante su primera etapa en el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

La vuelta de José Mourinho al banquillo del Real Madrid para la temporada 2026-27 ha removido la memoria de una de las etapas más intensas y mediáticas en la historia reciente del club. El técnico portugués dirigió al conjunto madrileño entre 2010 y 2013, en un periodo marcado por la feroz rivalidad frente al Barcelona de Pep Guardiola, el fin de la hegemonía azulgrana en España y una transformación competitiva que devolvió a los blancos al primer plano europeo.

Mourinho llegó al Santiago Bernabéu tras conquistar la Champions League con el Inter de Milán y aterrizó con la misión de reconstruir a un equipo golpeado por varias eliminaciones consecutivas en octavos de final de la Copa de Europa. Desde su primera temporada, logró cambiar la mentalidad del plantel, llevando al equipo hasta las semifinales de la Champions y conquistando la Copa del Rey 2011, título que el club no obtenía desde hacía casi dos décadas.

Aquella final ante el Barcelona, decidida con un recordado gol de Cristiano Ronaldo en Mestalla, significó el primer gran golpe del portugués sobre el dominio culé. La campaña 2011-12 representó el punto más alto de Mourinho en el Real Madrid. El cuadro blanco conquistó LaLiga con cifras históricas: 100 puntos y 121 goles, rompiendo récords en el fútbol español.

La primera etapa de José Mourinho en el Real Madrid duró desde el 2010 al 2013. (Foto: Getty Images)

Además, el equipo mostró una versión demoledora en ataque, liderada por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ángel Di María y Mesut Özil. Ese Madrid se convirtió en uno de los conjuntos más temidos de Europa gracias a su intensidad física, velocidad para el contragolpe y agresividad competitiva, características que se transformaron en el sello distintivo del entrenador portugués.

Sin embargo, la etapa de Mourinho también estuvo marcada por la polémica. Sus constantes enfrentamientos con Guardiola, las tensiones arbitrales y los conflictos internos dentro del vestuario desgastaron progresivamente la convivencia en el club. Episodios como el recordado incidente con Tito Vilanova en una Supercopa de España o las diferencias con referentes históricos del plantel, entre ellos Iker Casillas y Sergio Ramos, terminaron debilitando su posición.

Aunque el equipo mantuvo un alto nivel competitivo, la eliminación en semifinales de la Champions ante Borussia Dortmund en 2013 aceleró el cierre de su ciclo. A más de una década de su salida, Mourinho aparece nuevamente como la salvación para liderar al Real Madrid en un contexto de renovación institucional y deportiva. ¿Será capaz de tener la misma injerencia en el equipo como ocurrió en el 2013? Solo el tiempo dirá si es una decisión sensata o lo de Florentino Pérez.

Florentino Pérez vuelve a confiar en José Mourinho para recomponer al Real Madrid. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar el Real Madrid?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre el Sevilla, Real Madrid volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Athletic Club, en el compromiso correspondiente a a la jornada 38 de LaLiga 2025-26. El encuentro está programado para este sábado 23 de mayo desde las 2:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. En España también se podrá ver a través de Movistar LaLiga y DAZN. Si no tienes estas opciones, podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

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